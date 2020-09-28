أسعار الدواجن فى مصر بأسواق الإثنين 28 سبتمبر 2020 

شهدت أسعار الدواجن استقرارا اليوم فى السوق لتتراوح بين 22 و23 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وسجل كيلو الدجاج البلدى 30 جنيهًا، و27 جنيهًا للساسو، و40 للرومى، و37 للبط، و24 للأوراك، 60 للبانيه، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

40 جنيها لكيلو الرومى والساسو سجل 27 جنيها

ويسجل إنتاج مصر من الدواجن البيضاء والطيور الأخرى مثل الحمام والبط والديك الرومى نحو 170 ألف طن شهرياً، فيما يبلغ الاستهلاك المحلى 150 ألف طن من الدواجن البيضاء فقط.

أسعار الدواجن اليوم

ويصل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

كما استقرت أسعار اللحوم لتتراوح بين 120 و130 جنيهًا لكيلو الكندوز، و135 جنيهًا للضأن، و135 جنيهًا للبتلو، و140 و150 للبفتيك، حسبما أوضح محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.

وهبطت واردات مصر من اللحوم فى شهر مارس الماضى إلى 125.5 مليون دولار، مقابل 147 مليون دولار فى مارس عام 2019، بنسبة تراجع بلغت نحو 15%.

وأشار تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن واردات مصر من اللحوم فى شهر فبراير الماضى سجلت 121.5 مليون دولار، مقابل 144 مليون دولار فى فبراير عام 2019، بنسبة تراجع بلغت نحو 15.6%.

وسجلت واردات مصر من اللحوم فى شهر يناير الماضى نحو 129.9 مليون دولار، مقابل 164 مليون دولار فى يناير عام 2019.

وانخفضت الواردات المصرية خلال شهر مارس الماضي، وسجلت 4.93 مليار دولار، مقابل 7.11 مليار دولار، بتراجع بلغت نسبته نحو 30.6%.

وشملت مجموعة من السلع التى ساهمت فى هذا التراجع، وعلى رأسها قيمة الواردات من المواد الأولية من حديد أو صلب والتى بلغت نحو 284 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 311 مليون دولار فى مارس 2019، بنسبة تراجع بلغت 8.9%.