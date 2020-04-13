اقتصاد وأسواق

أسعار الدواجن فى مصر بأسواق الإثنين 13 أبريل 2020  

واردات مصر من اللحوم المجمدة بقيمة 1.664 مليار دولار خلال 2019
أحمد اللاهوني 12:21 م, الأثنين, 13 أبريل 20 12:21 م, الأثنين, 13 أبريل 20

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استقرت أسعار الدواجن اليوم فى السوق، ليتراوح الكيلو الأبيض بين 33 و34 جنيهًا، وسجل كيلو الدجاج البلدى 43 جنيهًا، و40 جنيهًا للساسو، و45 للرومى، و45 للبط، و35 للأوراك، 60 للبانيه، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

 عبدالعزيز السيد: كيلو الدجاج الأبيض سجل 34 جنيها و40 جنيهًا للساسو و45 للرومى

استقرت أسعار اللحوم وتراوحت بين 120 و130 جنيهًا لكيلو الكندوز، و135 جنيهًا للضأن، و135 جنيهًا للبتلو، و140 و150 للبفتيك، حسبما أوضح محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية. 

ووفق أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت واردات اللحوم المجمدة خلال يناير 2019 بنسبة 12.7% لتسجل 136.639 مليون دولار في مقابل 121.236 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2018. 

كما هبطت فاتورة استيراد مصر من الأبقار والجواميس الحية خلال يناير الماضي لتسجل 10.427 مليون دولار في مقابل 20.472 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2018 بنسبة تراجع 49.1%.

وسجلت واردات مصر من اللحوم المجمدة 1.664 مليار دولار خلال العام الماضي، والأبقار والجواميس 152.482 مليون دولار.

أسعار الدواجن اليوم
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بقلم أحمد اللاهوني

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