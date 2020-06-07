اقتصاد وأسواق

أسعار الدواجن فى مصر بأسواق الأحد 7 يونيو 2020

واردات مصر من اللحوم المجمدة 1.664 مليار دولار خلال 2019
أحمد اللاهوني 2:02 م, الأحد, 7 يونيو 20 2:02 م, الأحد, 7 يونيو 20

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استقرت أسعار الدواجن اليوم فى السوق،  ليتراوح الكيلو الأبيض بين 28 و29 جنيهًا، وسجل كيلو الدجاج البلدى 43 جنيهًا، و40 جنيهًا للساسو، و45 للرومى، و45 للبط، و30 للأوراك، 60 للبانيه، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

 28 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض و40 جنيهًا للساسو و45 للرومى

كما استقرت أسعار اللحوم وتراوحت بين 120 و130 جنيهًا لكيلو الكندوز، و135 جنيهًا للضأن، و135 جنيهًا للبتلو، و140 و150 للبفتيك، حسبما أوضح محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية. 

ووفق أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت واردات اللحوم المجمدة خلال يناير 2019 بنسبة 12.7% لتسجل 136.639 مليون دولار في مقابل 121.236 مليوندولار خلال نفس الشهر من 2018. 

وهبطت فاتورة استيراد مصر من الأبقار والجواميس الحية خلال يناير الماضي لتسجل 10.427 مليون دولار في مقابل 20.472 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2018 بنسبة تراجع 49.1%.

وسجلت واردات مصر من اللحوم المجمدة 1.664 مليار دولار خلال العام الماضي، والأبقار والجواميس نحو 152.482 مليون دولار

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بقلم أحمد اللاهوني

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