أسعار الدواجن فى مصر بأسواق الأحد 15 مارس 2020 ﻿

استقرت أسعار الدواجن اليوم فى السوق، ليتراوح الكيلو الأبيض بين 32 و33 جنيهًا، وسجل كيلو الدجاج البلدى 40 جنيهًا، و37 جنيهًا للساسو، و45 للرومى، و45 للبط، و34 للأوراك، 60 للبانيه، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

كيلو الدجاج البلدى سجل 40 جنيهًا و37 جنيهًا للساسو و45 للرومى و45 للبط

فيما استقرت أسعار اللحوم وتراوحت بين 100 و130 جنيهًا لكيلو الكندوز، و135 جنيهًا للضأن، و135 جنيهًا للبتلو، و140 و150 للبفتيك، حسبما أوضح محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية. الدواجن

فيما ترواحت الأسعار بمحافظات الوجه القبلى بين 75و90 جنيهًا للكيلو، وفقًا لتجار فى محافظة بنى سويف.

وبحسب أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفعت واردات اللحوم المجمدة خلال يناير 2019 بنسبة 12.7% لتسجل 136.639 مليون دولار في مقابل 121.236 مليوندولار خلال نفس الشهر من 2018.

وانخفضت فاتورة استيراد مصر من الأبقار والجواميس الحية خلال يناير الماضي لتسجل 10.427 مليوندولار في مقابل 20.472 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2018 بنسبة تراجع 49.1%.

وكانت واردات مصر من اللحوم المجمدة قد سجلت 1.664 مليار دولار خلال العام الماضي، والأبقار والجواميس نحو 152.482 مليون دولار.