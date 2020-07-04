أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم السبت 4-7-2020

استقرت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت 4 يوليو 2020، عند أسعار الخميس الماضي ليتراوح الكيلو الأبيض بين 27 و28 جنيهًا، وسجل كيلو الدجاج البلدي 40 جنيهًا، و38 جنيهًا للساسو، و43 للرومي، و42 للبط، و28 للأوراك، و60 للبانيه، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وبخلاف الدواجن استقرت أسعار اللحوم وتراوحت بين 120 و130 جنيهًا لكيلو الكندوز، و135 جنيهًا للضأن، و135 جنيهًا للبتلو، و140 و150 للبفتيك.

ووفق أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفعت واردات اللحوم المجمدة خلال يناير 2019 بنسبة 12.7% لتسجل 136.639 مليون دولار في مقابل 121.236 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2018.

وتراجعت فاتورة استيراد مصر من الأبقار والجواميس الحية خلال يناير الماضي لتسجل 10.427 مليون دولار في مقابل 20.472 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2018 بنسبة تراجع 49.1%.

وسجلت واردات مصر من اللحوم المجمدة 1.664 مليار دولار خلال العام الماضي، والأبقار والجواميس نحو 152.482 مليون دولار.