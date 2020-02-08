اقتصاد وأسواق

أسعار الدواجن فى أسواق السبت 8 – 2 – 2020

بحسب عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية
أحمد اللاهوني 1:37 م, السبت, 8 فبراير 20 1:37 م, السبت, 8 فبراير 20

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ارتفعت أسعار الدواجن ، اليوم فى السوق المحلية، بنحو 3 جنيهات ليتراوح الكيلو الأبيض بين 31 و32 جنيهًا ، وسجل كيلو الدجاج البلدى 37 جنيهًا ، و35 جنيهًا للساسو ، و40 للرومى ، و40 للبط، و33 للأوراك، 60 للبانيه، بحسب عبدالعزيز السيد ، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية .

كما استقرت أسعار اللحوم وتراوحت بين 100 و130 جنيهًا لكيلو الكندوز ، و135 جنيهًا للضأن ، و135 جنيهًا للبتلو ، و140 و150 للبفتيك ، حسبما أوضح محمد شرف ، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية . 

فيما تراوحت الأسعار بمحافظات الوجه القبلى بين 75و90 جنيهًا للكيلو ، وفقًا لتجار فى محافظة بنى سويف.  

وبحسب أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، فقد ارتفعت واردات اللحوم المجمدة خلال يناير 2019 بنسبة 12.7% لتسجل 136.639 مليون دولار فى مقابل 121.236 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2018 . 

وانخفضت فاتورة استيراد مصر من الأبقار والجواميس الحية خلال يناير الماضى لتسجل 10.427 مليون دولار فى مقابل 20.472 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2018 بنسبة تراجع 49.1% .

وكانت واردات مصر من اللحوم المجمدة قد سجلت 1.664 مليار دولار خلال العام الماضى ، والأبقار والجواميس نحو 152.482 مليون دولار.

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بقلم أحمد اللاهوني

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