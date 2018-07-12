أسعار الدواجن تواصل الانخفاض.. والكيلو يهبط إلى 25 جنيهًا

أحمد اللاهونى واصلت أسعار الدواجن انخفاضها اليوم فى السوق المحلية، لتهبط إلى 25 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 27 أمس، و30 للساسو و35 للبلدى، و45 للرومى، 45 للبط، وتراوح طبق البيض بين 33 و36 جنيها.وأرجع عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، التراجع إلى زيادة ا

أحمد اللاهونى

واصلت أسعار الدواجن انخفاضها اليوم فى السوق المحلية، لتهبط إلى 25 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 27 أمس، و30 للساسو و35 للبلدى، و45 للرومى، 45 للبط، وتراوح طبق البيض بين 33 و36 جنيها.

وأرجع عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، التراجع إلى زيادة المعروض من الدواجن فى ظل حالة الركود التى تسيطر على الأسواق بسبب ارتفاع أسعار جميع السلع، وتجبر المستهلكين على ترتيب احتياجاتهم.

فيما استقرت الأسماك عند 35 جنيهًا لكيلو البلطى، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 180 جنيها، والتعابين 150جنيها، وتراوح البورى بين 50 و70، والمكرونة بين 50 و75، والجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 80 و160.

كما استقرت اللحوم لتتراوح بين 100 و125 لكيلو الكندوز و135 للضانى، و140 للبتلو.