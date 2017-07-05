أسعار الدواجن تعاود الصعود.. وانخفاض البيض

أحمد اللاهونى عادت أسعار الدواجن للصعود اليوم بالسوق المحلية، وزادت بنحو 4 جنيهات، لتسجل 28 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض مقابل 24 أمس، و34 للبلدى، و40 للرومى، و37 للبط، فيما انخفض طبق البيض إلى 36 جنيهًا مقابل 37 أمس، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة. وعلى صعيد الأسم

أحمد اللاهونى

عادت أسعار الدواجن للصعود اليوم بالسوق المحلية، وزادت بنحو 4 جنيهات، لتسجل 28 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض مقابل 24 أمس، و34 للبلدى، و40 للرومى، و37 للبط، فيما انخفض طبق البيض إلى 36 جنيهًا مقابل 37 أمس، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة.

وعلى صعيد الأسماك، فقد استقرت عند 75 جنيهًا لكيلو البورى، و 35 للبلطى، و80 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و450، والكابوريا بين 80 و140.

وفى سوق اللحوم، أكد محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، استقرار الأسعار عند 165 جنيهًا للبتلو، و140 للضانى، و150 للكندوز.