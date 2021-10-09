أسعار الدواجن اليوم 9-10-2021 في مصر

استقرت أسعار الدواجن اليوم فى السوق المحلية عند 30 جنيهًا فى المزرعة، بحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وسجلت أسعار الدجاج البلدى 39 جنيهًا، والساسو 36 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط.

أسعار الدواجن البيضاء

ودارت أسعار الدواجن البيضاء حول 33 و34 جنيهًا للكيلو، وبحسب تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً، وبلغت صادرات مصر من منتجات الدواجن نحو 6.8 مليون دولارقبل توقف التصدير فى 2006.

أسعار البط اليوم

واستقرت أسعار البط اليوم عند 45 جنيهًا للكيلو، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وبلغ سعر كيلو الأوراك 35 جنيهًا، والبانيه 65 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 7 و11 جنيهًا، ويسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الرومى اليوم

وسجلت أسعار الرومى اليوم 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وصعد حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، حسب بيان سابق صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

أسعار الدواجن منير السقا

وبلغت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا 32 جنيهًا للدواجن البيضاء و33 جنيهًا للساسو، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.