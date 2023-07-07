أسعار الدواجن اليوم 7-7-2023 فى مصر

صعدت

أسعار الدواجن البيضاء

بنحو 3 جنيهات لتتراوح بين 68 و69 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

وارتفعت أسعار الدواجن البيضاء بنحو 3 جنيهات لتتراوح بين 73 و75 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بحسب المنطقة، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.

ووفق تصريحات عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنويًّا.

أسعار البط اليوم

ودارت أسعار البط اليوم حول 100 و120 جنيهًا للكيلو، وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقى السعودية والكويت خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان، العام الماضى.

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الكتاكيت اليوم

واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية عند 11 و16 جنيهًا، ويسجل حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًّا، وبلغ كيلو الأوراك 75 جنيهًا.

ويتراوح عدد المربّين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

أسعار الدواجن منير السقا

وزادت أسعار الدواجن منير السقا إلى 69 جنيهًا للدواجن البيضاء، وارتفعت الدواجن الساسو إلى 100 جنيه، ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.

وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

أسعار الرومى اليوم

وبدأت أسعار الرومى اليوم من 100 إلى 130 جنيهًا للكيلو فى السوق المحلية، وبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميًّا، وتراوح سعر كيلو البانيه بين 160 و170 جنيهًا، باختلاف المنطقة.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى؛ نظرًا لأن الإنتاج المحلي منه محدود جدًّا ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلوجرامًا.

وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويًّا، وفق عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.