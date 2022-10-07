أسعار الدواجن اليوم 7-10-2022 فى مصر

شهدت أسعار الدواجن اليوم 7 أكتوبر 2022 استقرارًا فى السوق المحلية لتتراوح بين 34 و36 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد. وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقى السعودية والكويت خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان العام الماضى.

أسعار الدواجن البيضاء

واستقرت أسعار الدواجن البيضاء عند 38 و39 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بحسب المنطقة، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن، ويسجل حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًّا.

ووفق تصريحات عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنويًّا.

أسعار البط اليوم

ودارت أسعار البط اليوم حول 50 و65 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الدواجن منير السقا

وهبطت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا بنحو جنيه لتسجل 35 جنيهًا للدواجن البيضاء، وارتفعت الساسو بنحو جنيهين لتصل إلى 44 جنيهًا، ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.

وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

وسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميًّا، ويبدأ سعر كيلو البانيه من 80 إلى 90 جنيهًا- باختلاف المنطقة.

أسعار الرومى اليوم

واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 55 و65 جنيهًا للكيلو فى السوق المحلية، ودارت أسعار الدجاج البلدى حول 52 و54 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وسجلت أسعار الدواجن الساسو 50 جنيهًا للمستهلك.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى؛ نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلوجرامًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 5 و9 جنيهات، وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويًّا، وفق عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وسجل كيلو الأوراك 40 جنيهًا.

ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.