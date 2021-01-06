اقتصاد وأسواق

أسعار الدواجن اليوم 6-1-2021 فى مصر

يبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط
أحمد اللاهوني 8:00 ص, الأربعاء, 6 يناير 21 8:00 ص, الأربعاء, 6 يناير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت أسعار الدواجن اليوم فى السوق المحلية، وسجل الساسو 30 جنيهًا، والأوراك 27 جنيهًا، والبانيه 60 جنيهًا، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات وزير الزراعة السيد القصير.

أسعار الدواجن البيضاء 

ودارت أسعار الدواجن البيضاء حول 25 و26 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الدجاج البلدى 36 جنيهًا للكيلو، حسبما صرح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية لـ «المال». 

اقرأ أيضا  بورصة الدواجن اليوم 5-1-2021 فى مصر

أسعار البط اليوم 

واستقرت أسعار البط اليوم عند 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.  

ووصلت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير فى 2006 إلى 6.8 مليون دولار.

اقرأ أيضا  بورصة الدواجن اليوم 3-1-2021 فى مصر

أسعار الدواجن منير السقا

ويصل حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويقترب عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم

ودارت أسعار الكتاكيت اليوم حول 5 و7 جنيهات لكتكوت الأهالى، وارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن بنحو 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

اقرأ أيضا  الغرفة التجارية بالقاهرة تدرس مشروعا للدواجن بحجم يتجاوز مليارى جنيه

أسعار الرومى اليوم 

وسجلت أسعار الرومى اليوم 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنوياً، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك.

أسعار الرومى فى مصر
أسعار الرومى
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 6-1-2021

محمد مجدي 8:07 ص, الأربعاء, 6 يناير 21

«الكهرباء» تعتزم نقل وحدتين لتوليد الطاقة بقدرة 250 ميجاوات إلى العريش

عمر سالم 7:57 ص, الأربعاء, 6 يناير 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 6-1-2021 وتراجع عيار 21

عمر سالم 7:24 ص, الأربعاء, 6 يناير 21

إرتفاع أسعار 4 انواع من المسلى فى السوق المحلية

محمد مجدي 6:32 ص, الأربعاء, 6 يناير 21

«شعبة الأدوية»: %70 زيادة فى الطلـب على الكمامات والمسكنات والفيتامينات

دعاء حسني 6:26 ص, الأربعاء, 6 يناير 21

الإسكان: الارتفاع يخيم على أسعار الصاج خلال الشهر الماضي

محمود زكي 12:45 ص, الأربعاء, 6 يناير 21