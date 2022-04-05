أعلن رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبدالعزيز السيد، استقرار أسعار الدواجن اليوم فى السوق المحلية عند 35 و36 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقى السعودية والكويت خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان العام الماضى.

أسعار الدواجن البيضاء

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 40 و41 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، ودارت أسعار الدجاج البلدى حول 45 و46 جنيهًا للكيلو للمستهلك، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا.

وسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه.

ونفذت الحكومة استراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.

وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

أسعار الدواجن منير السقا

فيما صعدت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا إلى 37 جنيهًا للدواجن البيضاء، وسجلت الساسو 36 جنيهًا، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

أسعار الرومى اليوم

وتراوحت أسعار الرومى اليوم بين 50 و60 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلو جرامًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وانخفضت أسعار الكتاكيت اليوم بنحو جنيه لتدور حول 7 و10 جنيهات، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة، وبلغت أسعار الدواجن الساسو 43 جنيهًا للمستهلك.

ووفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

أسعار البط اليوم

واستقرت أسعار البط اليوم عند 55 و60 جنيهًا للكيلو، وتضم صادرات الثروة الداجنة «الدواجن ومجزئاتها ومصنعات الدواجن مثل الدواجن نصف المطهية والمطهية، والسوسيس والبرجر وغيرها، وكذلك بيض المائدة والبيض المخصب».

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وبلغ سعر كيلو الأوراك 43 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو البانيه بين 80 و85 جنيهًا – باختلاف المنطقة – ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة.