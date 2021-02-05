أسعار الدواجن اليوم 5-2-2021 فى مصر

شهدت أسعار الدواجن اليوم استقرارًا فى السوق المحلية، وسجل الساسو 30 جنيهًا، والأوراك 27 جنيهًا، والبانيه 60 جنيهًا، حسبما أعلن عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميا، إضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات وزير الزراعة السيد القصير.

أسعار الدواجن البيضاء

ودارت أسعار الدواجن البيضاء حول 25 و26 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الدجاج البلدى 36 جنيهًا للكيلو، حسبما صرح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية لـ «المال».

وسجلت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير فى 2006 نحو 6.8 مليون دولار.

أسعار الكتاكيت اليوم

ودارت أسعار الكتاكيت اليوم حول 2.5 و5 جنيهات، وارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن بنحو 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

أسعار الرومى اليوم

واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنوياً، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك.

أسعار الدواجن منير السقا

ويصل حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويقترب عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

أسعار البط اليوم