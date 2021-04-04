اقتصاد وأسواق

أسعار الدواجن اليوم 4-4-2021 فى مصر

ارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة
أحمد اللاهوني 8:46 ص, الأحد, 4 أبريل 21 8:46 ص, الأحد, 4 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت أسعار الدواجن اليوم فى السوق المحلية، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وسجل الساسو 35 جنيهًا، والأوراك 31 جنيهًا، والبانيه 65 جنيهًا، ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات وزير الزراعة السيد القصير.

أسعار الدواجن البيضاء 

ودارت أسعار الدواجن البيضاء حول 29 و30 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار الدجاج البلدى عند 44 جنيهًا للكيلو، حسبما صرح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية لـ «المال». 

اقرأ أيضا  ارتفاع أسعار القطن إلى 3500 جنيه للقنطار لأصناف الوجه البحري

وسجلت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير فى 2006 نحو 6.8 مليون دولار.

أسعار الرومى اليوم 

وبلغت أسعار الرومى اليوم 65 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنوياً، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك.

أسعار الدواجن منير السقا

ويصل حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

اقرأ أيضا  نقيب الفلاحين : ربح فدان القمح يصل إلى 9 آلاف جنيه بعد الأسعار الجديدة

أسعار البط اليوم 

واستقرت أسعار البط اليوم عند 55 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.  

أسعار الكتاكيت اليوم

ودارت أسعار الكتاكيت اليوم حول 7 و10 جنيهات، وارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 2-4-2021
الدواجن
بورصة الدواجن في مصر
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

أسعار السمك اليوم 4-4-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:46 ص, الأحد, 4 أبريل 21

أسعار البيض اليوم 4-4-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:45 ص, الأحد, 4 أبريل 21

وزير التموين: طرح ياميش رمضان في 4100 منفذ حكومي وخاص في المحافظات

محمد مجدي 12:21 ص, الأحد, 4 أبريل 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 3-4-2021 وعيار 21 يواصل الاستقرار

عمر سالم 9:10 م, السبت, 3 أبريل 21

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم السبت 3-4-2021

محمد مجدي 7:43 م, السبت, 3 أبريل 21

رويترز: تأجيل جلسة الفض لمزايدة رخصة السجائر الجديدة في مصر

المال - خاص 7:39 م, السبت, 3 أبريل 21