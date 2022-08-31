أسعار الدواجن اليوم 31-8-2022 فى مصر

استقرت أسعار الدواجن اليوم 31 أغسطس 2022 فى السوق المحلية عند 30 و31 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، وتراوح سعر كيلو البانيه بين 80 و85 جنيهًا – باختلاف المنطقة، وبلغ كيلو الأوراك 38 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء

ودارت أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك حول 36 و37 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.

وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

أسعار الدواجن منير السقا

وبلغت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا 31 جنيهًا للدواجن البيضاء، وسجلت الساسو 48 جنيهًا، ودارت أسعار الدجاج البلدى حول 55 و57 جنيهًا للكيلو للمستهلك، ويسجل حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا.

ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

أسعار البط اليوم

واستقرت أسعار البط اليوم عند 50 و65 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الدواجن الساسو 55 جنيهًا للمستهلك، ووفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقى السعودية والكويت خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان العام الماضى.

أسعار الرومى اليوم

وتراوحت أسعار الرومى اليوم بين 55 و65 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلو جرامًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

ودارت أسعار الكتاكيت اليوم حول 5 و9 جنيهات، وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.