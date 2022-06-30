أسعار الدواجن اليوم 30-6-2022 فى مصر

استقرت أسعار الدواجن اليوم فى السوق المحلية عند 33 و34 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

أسعار الدواجن البيضاء

وتبدأ أسعار الدواجن البيضاء من 38 إلى 40 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، ودارت أسعار الدجاج البلدى حول 50 و53 جنيهًا للكيلو للمستهلك، ويسجل حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا.

ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، وسجلت أسعار الدواجن الساسو 50 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الكتاكيت اليوم

واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم عند 4 و7 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البانيه بين 90 و95 جنيهًا – باختلاف المنطقة، وسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا.

ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن، وسجل كيلو الأوراك 45 جنيهًا.

أسعار الرومى اليوم

وتراوحت أسعار الرومى اليوم بين 55 و65 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلو جرامًا.

أسعار الدواجن منير السقا

واستقرت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا عند 34 جنيهًا للدواجن البيضاء، وارتفعت الساسو جنيه لتسجل 48 جنيهًا، ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.

وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

أسعار البط اليوم

ودارت أسعار البط اليوم حول 50 و65 جنيهًا للكيلو، وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقى السعودية والكويت خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان العام الماضى.

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

ووفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.