اقتصاد وأسواق

أسعار الدواجن اليوم 30-3-2022 فى مصر

كيلو البط بين 55 و60 جنيهًا
أحمد اللاهوني 8:00 ص, الأربعاء, 30 مارس 22 8:00 ص, الأربعاء, 30 مارس 22

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 استقرت أسعار الدواجن اليوم فى السوق المحلية عند 34 و35 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، بحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبدالعزيز السيد، وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقى السعودية والكويت خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان العام الماضى.

أسعار الدواجن البيضاء

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 39 و40 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، وسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم عند 8 و11 جنيهًا، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

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وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وبلغت أسعار الدواجن الساسو 43 جنيهًا للمستهلك.

أسعار البط اليوم

ودارت أسعار البط اليوم حول 55 و60 جنيهًا للكيلو، وتضم صادرات الثروة الداجنة «الدواجن ومجزئاتها ومصنعات الدواجن مثل الدواجن نصف المطهية والمطهية، والسوسيس والبرجر وغيرها، وكذلك بيض المائدة والبيض المخصب».

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

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أسعار الدواجن منير السقا

وبلغت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا 38 جنيهًا للدواجن البيضاء، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة، ودارت أسعار الدجاج البلدى حول 45 و46 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

وسجلت أسعار الساسو 39 جنيهًا، ووفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

وبلغ سعر كيلو الأوراك 42 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو البانيه بين 80 و85 جنيهًا – باختلاف المنطقة – فى السوق المحلية.

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ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة.

أسعار الرومى اليوم

وتراوحت أسعار الرومى اليوم بين 50 و60 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا، ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.

وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلو جرامًا.

أسعار الدواجن في مصر
أسعار الدواجن
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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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