أسعار الدواجن اليوم 3-7-2022 فى مصر

قال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، أن أسعار الدواجن اليوم 3 يوليو 2022 استقرت فى السوق المحلية عند 32 و33 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقى السعودية والكويت خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان العام الماضى.

أسعار الدواجن البيضاء

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 37 و39 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.

وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

ودارت أسعار الدجاج البلدى حول 50 و53 جنيهًا للكيلو للمستهلك، ويسجل حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا.

أسعار الرومى اليوم

وتراوحت أسعار الرومى اليوم بين 55 و65 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ووفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلو جرامًا.

أسعار الدواجن منير السقا

وسجلت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا 33 جنيهًا للدواجن البيضاء، والساسو 47 جنيهًا، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار البط اليوم

واستقرت أسعار البط اليوم عند 50 و65 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، وسجلت أسعار الدواجن الساسو 50 جنيهًا للمستهلك.

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وتراوح سعر كيلو البانيه بين 90 و95 جنيهًا – باختلاف المنطقة، وسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا.

أسعار الكتاكيت اليوم

ودارت أسعار الكتاكيت اليوم حول 5 و8 جنيهات، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن، وسجل كيلو الأوراك 44 جنيهًا.