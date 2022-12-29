أسعار الدواجن اليوم 29-12-2022 فى مصر

استقرت أسعار الدواجن اليوم 29 ديسمبر 2022 فى السوق المحلية عند 42 و44 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، ويبدأ سعر كيلو البانيه من 95 إلى 105 جنيهات – باختلاف المنطقة.

أسعار الدواجن البيضاء

ودارت أسعار الدواجن البيضاء حول 46 و48 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بحسب المنطقة، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

أسعار الدواجن منير السقا

وبلغت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا 44 جنيهًا للدواجن البيضاء، وصعدت أسعار الساسو إلى 62 جنيهًا، وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقى السعودية والكويت خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان العام الماضى.

ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.

وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

أسعار الرومى اليوم

وتراوحت أسعار الرومى اليوم بين 65 و75 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا، وبلغ كيلو الأوراك 50 جنيهًا.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلو جرامًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وصعدت أسعار الكتاكيت اليوم إلى 6 إلى 8 جنيهات، ووفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار البط اليوم

واستقرت أسعار البط اليوم عند 60 و70 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.