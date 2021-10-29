اقتصاد وأسواق

أسعار الدواجن اليوم 29-10-2021 في مصر

كيلو البانيه سجل 70 جنيهًا
أحمد اللاهوني 6:00 ص, الجمعة, 29 أكتوبر 21 6:00 ص, الجمعة, 29 أكتوبر 21

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سجلت أسعار الدواجن اليوم بالسوق المحلية 27 جنيهًا فى المزرعة، بحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء.

أسعار الدواجن البيضاء

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 31 و32 جنيهًا للكيلو، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن، وسجل سعر كيلو الأوراك 33 جنيهًا.

وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة فى تصريحات لـ «المال»، إلى أن أسعار الدجاج البلدى سجلت 38 جنيهًا، فيما انخفضت الساسو جنيهين لتسجل 34 جنيهًا للكيلو، وبلغ البانيه 70 جنيهًا.

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أسعار الرومى اليوم

وبلغت أسعار الرومى اليوم 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المصرية.

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أسعار الدواجن منير السقا

وسجلت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا 27 جنيهًا للدواجن البيضاء، 29 جنيهًا للساسو، وبلغت صادرات مصر من منتجات الدواجن نحو 6.8 مليون دولار قبل توقف التصدير فى 2006.

وبحسب تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

أسعار البط اليوم

واستقرت أسعار البط اليوم عند 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه.

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ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 11 و13 جنيهًا، وصعد حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفق بيان سابق صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

متجر لبيع الدواجن الحية
متجر لبيع الدواجن الحية
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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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