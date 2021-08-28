اقتصاد وأسواق

أسعار الدواجن اليوم 28-8-2021 فى مصر

كيلو الأوراك سجل 27 جنيهًا
أحمد اللاهوني 9:14 ص, السبت, 28 أغسطس 21 9:14 ص, السبت, 28 أغسطس 21

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شهدت أسعار الدواجن اليوم استقرارًا بالسوق المحلية وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وسجل كيلو الأوراك 27 جنيهًا، والبانيه 65 جنيهًا، والساسو 45 جنيهًا، ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات وزير الزراعة السيد القصير.

أسعار الدواجن البيضاء

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 24 و26 جنيهًا للكيلو، واستقر الدجاج البلدى عند 36 جنيهًا للمستهلك، حسبما صرح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية لـ «المال».

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وبلغت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير فى 2006 نحو 6.8 مليون دولار. 

أسعار الكتاكيت اليوم

ودارت أسعار الكتاكيت اليوم حول 7 و9 جنيهات، وارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

أسعار الدواجن منير السقا

ويصل حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية لقرابة 90 مليار جنيه، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

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أسعار الرومى اليوم

وسجلت أسعار الرومى اليوم 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنوياً، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك.

أسعار البط اليوم

واستقرت أسعار البط اليوم عند 45 جنيهًا للكيلو، ويسجل حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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