أسعار الدواجن اليوم 28-3-2023 فى مصر

واصلت

وفقدت نحو 3 جنيهات لتتراوح بين 61 و63 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

ويسجل حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا، وسجل كيلو الأوراك 70 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء

وتراجعت أسعار الدواجن البيضاء إلى 66 و68 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بحسب المنطقة، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.

أسعار البط اليوم

ودارت أسعار البط اليوم حول 65 و100 جنيه للكيلو، وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الدواجن منير السقا

وهبطت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا إلى 63 جنيهًا للدواجن البيضاء، وبلغت الساسو 107 جنيهات، وبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، وتراوح سعر كيلو البانيه بين 140 و155 جنيها – باختلاف المنطقة.

ووفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

أسعار الكتاكيت اليوم

وهبطت أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية إلى 12 و19 جنيها، ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.

وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

أسعار الرومى اليوم

ودارت أسعار الرومى اليوم حول 95 و120 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقى السعودية والكويت خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان العام الماضى.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلو جرامًا.