أسعار الدواجن اليوم 28-10-2022 فى مصر

أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، استقرار أسعار الدواجن اليوم 28 أكتوبر 2022 فى السوق المحلية عند 33 و34 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن، ويسجل حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا.

أسعار الدواجن البيضاء

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 37 و38 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بحسب المنطقة، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة، وسجل كيلو الأوراك 39 جنيهًا.

ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.

أسعار الكتاكيت اليوم

ودارت أسعار الكتاكيت اليوم حول 2 و5 جنيهات، وسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، ويبدأ سعر كيلو البانيه من 75 إلى 85 جنيهًا – باختلاف المنطقة.

أسعار الرومى اليوم

وتراوحت أسعار الرومى اليوم بين 55 و65 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقى السعودية والكويت خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان العام الماضى.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلو جرامًا.

أسعار البط اليوم

وبدأت أسعار البط اليوم من 50 إلى 65 جنيهًا للكيلو، وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة الاهرة التجارية.

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

ووفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

أسعار الدواجن منير السقا

وسجلت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا 35 جنيهًا للدواجن البيضاء، وبلغت الساسو 45 جنيهًا، ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.

وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.