أسعار الدواجن اليوم 26-9-2022 فى مصر

أعلن رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، هبوط أسعار الدواجن اليوم 26 سبتمبر 2022 فى السوق المحلية بنحو جنيهين لتتراوح بين 27 و28 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

أسعار الدواجن البيضاء

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء إلى 32 و34 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بحسب المنطقة، ودارت أسعار الدجاج البلدى حول 51 و52 جنيهًا للكيلو للمستهلك، ويسجل حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا، وسجلت أسعار الدواجن الساسو 46 جنيهًا للمستهلك.

ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.

وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

أسعار الدواجن منير السقا

واستقرت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا عند 30 جنيهًا للدواجن البيضاء، وسجلت الساسو 42 جنيهًا، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.

ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

أسعار الرومى اليوم

واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 55 و65 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقى السعودية والكويت خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان العام الماضى.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلو جرامًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وواصلت أسعار الكتاكيت اليوم هبوطها لتتراوح بين 5 و9 جنيهات، وسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، وهبط سعر كيلو البانيه ليبدأ من 70 إلى 85 جنيهًا – باختلاف المنطقة.

وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وسجل كيلو الأوراك 36 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

ودارت أسعار البط اليوم حول 50 و65 جنيهًا للكيلو، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

ووفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.