أسعار الدواجن اليوم 26-8-2022 فى مصر

حافظت أسعار الدواجن اليوم 26 أغسطس 2022 على استقرارها فى السوق المحلية لتتراوح 27 و29 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتراوح سعر كيلو البانيه بين 85 و90 جنيهًا – باختلاف المنطقة، وسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا.

أسعار الدواجن البيضاء

ودارت أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك حول 33 و34 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.

وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الدواجن منير السقا

وهبطت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا بنحو جنيه لتسجل 29 جنيهًا للدواجن البيضاء، وسجلت الساسو 49 جنيهًا، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن، وسجل كيلو الأوراك 36 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وبدأت أسعار البط اليوم من 50 إلى 65 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الدواجن الساسو 55 جنيهًا للمستهلك، ودارت أسعار الدجاج البلدى حول 55 و57 جنيهًا للكيلو للمستهلك، ويسجل حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا.

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الرومى اليوم

واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 55 و65 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.

وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلو جرامًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

ودارت أسعار الكتاكيت اليوم حول 6 و10 جنيهات، ووفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.