أسعار الدواجن اليوم 25-6-2022 في مصر

صعدت أسعار الدواجن اليوم في السوق المحلية بنحو جنيه لتتراوح بين 34 و35 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.

وتستهدف الاستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

أسعار الدواجن البيضاء

وارتفعت أسعار الدواجن البيضاء إلى 39 و41 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة في السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، وسجلت أسعار الدواجن الساسو 50 جنيهًا للمستهلك.

أسعار البط اليوم

وتراوحت أسعار البط اليوم بين 50 و65 جنيهًا للكيلو، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلي السنوي من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

ويبلغ عدد البط في مصر نحو أربعة ملايين طائر، أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الكتاكيت اليوم

ودارت أسعار الكتاكيت اليوم حول 5 و8 جنيهات، وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقى السعودية والكويت خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان العام الماضى.

ودارت أسعار الدجاج البلدى حول 50 و53 جنيهًا للكيلو للمستهلك، ويسجل حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا.

أسعار الرومى اليوم

واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 55 و65 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وسجلت الساسو 46 جنيهًا، وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وتراوح سعر كيلو البانيه بين 90 و95 جنيهًا – باختلاف المنطقة، وسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا.

ووفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلو جرامًا.

أسعار الدواجن منير السقا

وزادت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا إلى 35 جنيهًا للدواجن البيضاء، وسجل كيلو الأوراك 45 جنيهًا، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.