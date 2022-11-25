أسعار الدواجن اليوم 25-11-2022 فى مصر

شهدت أسعار الدواجن اليوم 25 نوفمبر 2022 استقرارًا فى السوق المحلية لتتراوح بين 35 و36 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد. وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقي السعودية والكويت خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان، العام الماضى.

أسعار الدواجن البيضاء

واستقرت أسعار الدواجن البيضاء عند 39 و41 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بحسب المنطقة، ويتراوح عدد المربّين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

أسعار الدواجن منير السقا

وصعدت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا جنيه لتسجل 37 جنيهًا للدواجن البيضاء، وقفزت أسعار الساسو بنحو جنيهين لتسجل 50 جنيهًا، وسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميًّا، ويبدأ سعر كيلو البانيه من 90 إلى 95 جنيهًا، باختلاف المنطقة.

ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.

وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

أسعار الكتاكيت اليوم

ودارت أسعار الكتاكيت اليوم حول 4 و7 جنيهات، ويسجل حجم الاستهلاك المحلي من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًّا، وهبط كيلو الأوراك إلى 43 جنيهًا.

وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويًّا، وفق عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الرومى اليوم

وتراوحت أسعار الرومي اليوم بين 55 و65 جنيهًا للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلي السنوي من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى؛ نظرًا لأن الإنتاج المحلي منه محدود جدًّا ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلوجرامًا.

أسعار البط اليوم

واستقرت أسعار البط اليوم عند 50 و65 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

ووفق تصريحات عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنويًّا.