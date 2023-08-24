أسعار الدواجن اليوم 24-8-2023 فى مصر

انخفضت إلى 55 و56 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد، وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقي السعودية والكويت خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان، العام الماضى.

ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.

أسعار الدواجن البيضاء

وهوت أسعار الدواجن البيضاء إلى 61 و63 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بحسب المنطقة، ويسجل حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا، وبلغ كيلو الأوراك 65 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وقفزت أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية إلى 18 و19 جنيهًا، وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويًّا، وفق عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الرومى اليوم

ودارت أسعار الرومى اليوم حول 100 و130 جنيهًا للكيلو فى السوق المحلية، ووفق تصريحات عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنويًّا.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى؛ نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود جدًّا ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلوجرامًا.

أسعار البط اليوم

واستقرت أسعار البط اليوم عند 100 و120 جنيهًا للكيلو، ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.

وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الدواجن منير السقا

وهبطت أسعار الدواجن منير السقا بنحو 3 جنيهات لتسجل 55 جنيهًا للدواجن البيضاء، واستقرت الدواجن الساسو عند 102 جنيه، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.