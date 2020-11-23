اقتصاد وأسواق

أسعار الدواجن اليوم 23-11-2020 فى مصر

ارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن بنحو 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي
أحمد اللاهوني 8:00 ص, الأثنين, 23 نوفمبر 20 8:00 ص, الأثنين, 23 نوفمبر 20

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استقرت أسعار الدواجن اليوم فى السوق المحلية، وسجل الساسو 33 جنيهًا، والأوراك 25 جنيهًا، والبانيه 60 جنيهًا، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الدواجن البيضاء 

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 23 و24 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار الدجاج البلدى عند 36 جنيهًا للكيلو، حسبما صرح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية لـ «المال». 

أسعار البط اليوم 

واستقرت أسعار البط اليوم عند 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن. . 

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أسعار الرومى اليوم 

وسجلت أسعار الرومى اليوم 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنوياً، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك .

أسعار الكتاكيت اليوم

ودارت أسعار الكتاكيت اليوم حول 5 و7 جنيهات، وارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن بنحو 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء. 

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أسعار الدواجن منير السقا

ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويقترب عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة، ويستوعب القطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، حسب تصريحات وزير الزراعة السيد القصير.

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وسجلت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير فى 2006 بحوالى 6.8 مليون دولار.

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن اليوم

وأعلنت الحكومة فى يوليو الماضى، عن إمكانية عودة تصدير الدواجن مرة أخرى بعد توقف استمر أكثر من أربعة عشر عاما، وبعد أن استطاعت 14 منشأة مصرية الحصول على اعتماد من المنظمة العالمية لصحة الحيوان يثبت خلوها من إنفلونزا الطيور.

وكانت منظمة الصحة العالمية للصحة الحيوانية OIE قد قررت عام 2006 وقف استيراد الدواجن ومنتجاتها من مصر إثر انتشار إنفلونزا الطيور . 

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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