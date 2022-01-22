أسعار الدواجن اليوم 22-1-2022 في مصر

أعلن رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ارتفاع أسعار الدواجن اليوم بنحو جنيهين فى السوق المحلية لتسجل 27 و28 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة.

أسعار الدواجن البيضاء

وصعدت أسعار الدواجن البيضاء إلى 30 و32 جنيهًا للكيلو، ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، كما صعد سعر كيلو الأوراك إلى 34 جنيهًا.

وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

وسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقى السعودية والكويت خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان العام الماضى.

أسعار الرومى اليوم

وتراوحت أسعار الرومى اليوم بين 50 و65 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلو جرامًا.

ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

أسعار الكتاكيت اليوم

ودارت أسعار الكتاكيت اليوم حول 6 و8 جنيهات، وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وتراوحت أسعار الدجاج البلدى بين 40 و41 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

وبلغ سعر كيلو البانيه 70 جنيهًا فى السوق المحلية، وتضم صادرات الثروة الداجنة «الدواجن ومجزئاتها ومصنعات الدواجن مثل الدواجن نصف المطهية والمطهية، والسوسيس والبرجر وغيرها، وكذلك بيض المائدة والبيض المخصب».

أسعار البط اليوم

وتراوحت أسعار البط اليوم بين 55 و60 جنيهًا للكيلو، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وبلغت أسعار الدواجن الساسو 43 جنيهًا للكيلو.

وبحسب تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

أسعار الدواجن منير السقا