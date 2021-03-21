اقتصاد وأسواق

أسعار الدواجن اليوم 21-3-2021 فى مصر

أسعار الدواجن البيضاء بين 26 و27 جنيهًا للكيلو
أحمد اللاهوني 8:00 ص, الأحد, 21 مارس 21 8:00 ص, الأحد, 21 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت أسعار الدواجن اليوم فى السوق المحلية، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وسجل الساسو 32 جنيهًا، والأوراك 29 جنيهًا، والبانيه 60 جنيهًا، ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات وزير الزراعة السيد القصير.

أسعار الدواجن البيضاء 

ودارت أسعار الدواجن البيضاء حول 26 و27 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الدجاج البلدى 35 جنيهًا للكيلو، حسبما صرح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية لـ «المال». 

اقرأ أيضا  أسعار الدواجن اليوم 19-3-2021 فى مصر

أسعار الرومى اليوم 

وبلغت أسعار الرومى اليوم 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنوياً، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك.

ووصلت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير فى 2006 إلى 6.8 مليون دولار.

أسعار الدواجن منير السقا

ويسجل حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويقترب عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت اليوم 19-3-2021

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 8 و10 جنيهات، وارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

أسعار البط اليوم 

واستقرت أسعار البط اليوم عند 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.  

اقرأ أيضا  تعرف على شرائح تخفيضات غرامات الأرز (مستند)
ارتفاع-أسعار-الدواجن
أسعار الدواجن
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

توقعات بتعافي في أمريكا اللاتينية ينهي أسوأ ركود منذ عام 1821

أيمن عزام 1:24 ص, الأحد, 21 مارس 21

جمارك مطار القاهرة تحبط 3 محاولات تهريب

السيد فؤاد 1:05 ص, الأحد, 21 مارس 21

إقبال كبير من المواطنين على الشراء من معرض زهور الربيع

أيمن عزام 12:05 ص, الأحد, 21 مارس 21

صندوق النقد يحدث توقعاته بعد رصد بوادر “تعافي اقتصادي”

المال - خاص 11:14 م, السبت, 20 مارس 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 20-3-2021 واستقرار عيار 21

عمر سالم 8:39 م, السبت, 20 مارس 21

الصحة: نستهدف تطعيم 250 ألفا من المستحقين بلقاح كورونا الأسبوع الجاري

المرسي عزت 6:53 م, السبت, 20 مارس 21