أسعار الدواجن اليوم 20-9-2022 فى مصر

استقرت أسعار الدواجن اليوم 20 سبتمبر 2022 فى السوق المحلية عند 31 و32 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وهبطت أسعار الدواجن الساسو بنحو جنيهين لتسجل 47 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن البيضاء

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك بين 36 و37 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، وسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، وتراوح سعر كيلو البانيه بين 85 و90 جنيهًا – باختلاف المنطقة، وسجل كيلو الأوراك 38 جنيهًا.

ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.

وتستهدف الاستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

أسعار الدواجن منير السقا

وسجلت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا 32 جنيهًا للدواجن البيضاء، وهبطت الساسو بنحو جنيهين لتسجل 41 جنيهًا، وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الدواجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

أسعار الرومى اليوم

وبدأت أسعار الرومى اليوم من 55 إلى 65 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقى السعودية والكويت خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان العام الماضى.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلو جرامًا.

أسعار البط اليوم

وتراوحت أسعار البط اليوم بين 50 و65 جنيهًا للكيلو، ووفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم

واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم عند 6 و10 جنيهات، ودارت أسعار الدجاج البلدى حول 51 و52 جنيهًا للكيلو للمستهلك، ويسجل حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا.