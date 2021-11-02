اقتصاد وأسواق

أسعار الدواجن اليوم 2-11-2021 فى مصر

سجل سعر كيلو الأوراك 32 جنيهًا
أحمد اللاهوني 6:45 ص, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21 6:45 ص, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

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انخفضت أسعار الدواجن اليوم بنحو جنيه فى السوق المحلية وسجلت 26 جنيهًا فى المزرعة، بحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه.

أسعار الدواجن البيضاء

وهبطت أسعار الدواجن البيضاء إلى 30 و31 جنيهًا للكيلو، وصعد حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفق بيان سابق صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وبلغت أسعار الدواجن الساسو 37 جنيهًا للكيلو.

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وأعلن رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن أسعار الدجاج البلدى سجلت 39 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الأوراك 32 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو البانيه 70 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 9.25 و13 جنيهًا، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

وبلغت صادرات مصر من منتجات الدواجن نحو 6.8 مليون دولار قبل توقف التصدير فى 2006.

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أسعار الرومى اليوم

وسجلت أسعار الرومى اليوم 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

أسعار الدواجن منير السقا

وسجلت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا 26 جنيهًا للدواجن البيضاء، و32 جنيهًا للساسو، وبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

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أسعار البط اليوم

واستقرت أسعار البط اليوم عند 45 جنيهًا للكيلو، وبحسب تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

ارتفاع-أسعار-الدواجن
أسعار الدواجن
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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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