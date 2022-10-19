أسعار الدواجن اليوم 19-10-2022 في مصر

حافظت أسعار الدواجن اليوم 19 أكتوبر 2022 على استقرارها فى السوق المحلية لتتراوح بين 32 و34 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن، ويسجل حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا.

أسعار الدواجن البيضاء

واستقرت أسعار الدواجن البيضاء عند 36 و38 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بحسب المنطقة، وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وسجل كيلو الأوراك 40 جنيهًا.

ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.

وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

أسعار الرومى اليوم

وتراوحت أسعار الرومى اليوم بين 55 و65 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، ويبدأ سعر كيلو البانيه من 75 إلى 85 جنيهًا – باختلاف المنطقة.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلو جرامًا.

أسعار البط اليوم

وبدأت أسعار البط اليوم من 50 إلى 65 جنيهًا للكيلو، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الدواجن منير السقا

واستقرت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا عند 35 جنيهًا للدواجن البيضاء، وبلغت الساسو 47 جنيهًا، ودارت أسعار الدجاج البلدى حول 52 و54 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وسجلت أسعار الدواجن الساسو 50 جنيهًا للمستهلك.

ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.

ووفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 5 و9 جنيهات، وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقى السعودية والكويت خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان العام الماضى.