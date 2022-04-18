اقتصاد وأسواق

أسعار الدواجن اليوم 18-4-2022 فى مصر

كيلو الأوراك سجل 44 جنيهًا
أحمد اللاهوني 8:41 ص, الأثنين, 18 أبريل 22 8:41 ص, الأثنين, 18 أبريل 22

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت أسعار الدواجن اليوم استقرارًا فى السوق المحلية لتتراوح بين 37 و38 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبدالعزيز السيد، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة، وبلغت أسعار الدواجن الساسو 43 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن البيضاء

واستقرت أسعار الدواجن البيضاء عند 41 و43 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ودارت أسعار الدجاج البلدى حول 45 و46 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

اقرأ أيضا  أسعار الدواجن اليوم 12-4-2022 في مصر

ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.

وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

أسعار البط اليوم

واستقرت أسعار البط اليوم عند 55 و60 جنيهًا للكيلو، وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقى السعودية والكويت خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان العام الماضى.

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

اقرأ أيضا  بوتين: بنوك الدول غير الصديقة تؤخر المدفوعات مقابل موارد الطاقة الروسية

أسعار الدواجن منير السقا

وبلغت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا 38 جنيهًا للدواجن البيضاء، وصعدت الساسو إلى 39 جنيهًا، ووفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

أسعار الكتاكيت اليوم

ودارت أسعار الكتاكيت اليوم حول 6 و9 جنيهات، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه.

وتضم صادرات الثروة الداجنة «الدواجن ومجزئاتها ومصنعات الدواجن مثل الدواجن نصف المطهية والمطهية، والسوسيس والبرجر وغيرها، وكذلك بيض المائدة والبيض المخصب».

اقرأ أيضا  أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 18-4-2022

أسعار الرومى اليوم

ودارت أسعار الرومى اليوم حول 50 و60 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

وسجل سعر كيلو الأوراك 44 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو البانيه بين 80 و85 جنيهًا – باختلاف المنطقة، وسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلو جرامًا.

شركات الدواجن
أسعار الدواجن
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 18-4-2022

أحمد اللاهوني 8:49 ص, الأثنين, 18 أبريل 22

أسعار البيض اليوم 18-4-2022 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:42 ص, الأثنين, 18 أبريل 22

العنب يرتفع .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 18-4-2022

الصاوي أحمد 7:07 ص, الأثنين, 18 أبريل 22

طفرة مرتقبة فى صادرات طرود النحل مع إلغاء الحظر السعودى

الصاوي أحمد 6:53 ص, الأثنين, 18 أبريل 22

السعودية تحول وديعة لدى موريتانيا بقيمة 300 مليون دولار إلى قرض

المال - خاص 10:04 م, الأحد, 17 أبريل 22

أسعار الذهب اليوم في مصر 17-4-2022.. وعيار 21 يربح 24 جنيها خلال أسبوع

عمر سالم 6:21 م, الأحد, 17 أبريل 22