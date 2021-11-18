اقتصاد وأسواق

أسعار الدواجن اليوم 18-11-2021 فى مصر

بلغ سعر كيلو البانيه 70 جنيهًا
أحمد اللاهوني 8:13 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21 8:13 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت أسعار الدواجن اليوم استقرارًا فى السوق المحلية لتسجل 25 جنيهًا فى المزرعة، بحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه.

ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن

أسعار الدواجن البيضاء

واستقرت أسعار الدواجن البيضاء عند 29 و30 جنيهًا للكيلو، فيما تراجعت أسعار الدواجن الساسو إلى 36 جنيهًا للكيلو، وصعد حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفق بيان سابق صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

اقرأ أيضا  بورصة الدواجن اليوم 15-11-2021 في مصر

ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء.  

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 6 و8 جنيهات، وسجلت صادرات مصر من منتجات الدواجن نحو 6.8 مليون دولار قبل توقف التصدير فى 2006، وبلغ سعر كيلو البانيه 70 جنيهًا.

أسعار الدواجن منير السقا

وبلغت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا  25 جنيهًا للدواجن البيضاء، وسجلت الساسو 32 جنيهًا، وبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

اقرأ أيضا  نيفين جامع تترأس وفد مصر المشارك فى إفتتاح فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية بجنوب أفريقيا

وبحسب تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

أسعار الرومى اليوم

وسجلت أسعار الرومى اليوم 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، وسجلت أسعار الدجاج البلدى 39 جنيهًا.

اقرأ أيضا  الزراعة تنفي حرمان الحيازات الزراعية الكبيرة من دعم الأسمدة

أسعار البط اليوم

واستقرت أسعار البط اليوم عند 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وسجل سعر كيلو الأوراك 32 جنيهًا.

الدواجن
أسعار الدواجن
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

أسعار البيض اليوم 18-11-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:17 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21

أسعار السمك اليوم 18-11-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:09 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21

أسعار حديد عز اليوم في الأسواق المصرية 18-11-2021 والثبات سيد الموقف

عمر سالم 8:08 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21

إنتهاء مزادات القطن بوجه قبلى.. وسـعر القنطار يسـجل 4810 جنيهات لصنف «جيزة 95»

دعاء حسني 6:37 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21

«التحرير» أبرزها.. خبراء: 3 مقـترحات لتلافى أزمة معروض الأسـمدة فى الأسـواق

الصاوي أحمد 6:31 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21

استقرار الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 18-11-2021

الصاوي أحمد 1:12 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21