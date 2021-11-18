أسعار الدواجن اليوم 18-11-2021 فى مصر

شهدت أسعار الدواجن اليوم استقرارًا فى السوق المحلية لتسجل 25 جنيهًا فى المزرعة، بحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه.

ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن

أسعار الدواجن البيضاء

واستقرت أسعار الدواجن البيضاء عند 29 و30 جنيهًا للكيلو، فيما تراجعت أسعار الدواجن الساسو إلى 36 جنيهًا للكيلو، وصعد حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفق بيان سابق صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 6 و8 جنيهات، وسجلت صادرات مصر من منتجات الدواجن نحو 6.8 مليون دولار قبل توقف التصدير فى 2006، وبلغ سعر كيلو البانيه 70 جنيهًا.

أسعار الدواجن منير السقا

وبلغت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا 25 جنيهًا للدواجن البيضاء، وسجلت الساسو 32 جنيهًا، وبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

أسعار الرومى اليوم

وسجلت أسعار الرومى اليوم 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، وسجلت أسعار الدجاج البلدى 39 جنيهًا.

أسعار البط اليوم