أسعار الدواجن اليوم 17-8-2023 فى مصر

استقرت عند 58 و60 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.

أسعار الدواجن البيضاء

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 63 و65 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بحسب المنطقة، وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقى السعودية والكويت خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان العام الماضى.

ويسجل حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًّا، وبلغ كيلو الأوراك 68 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

ودارت أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية حول 15 و17 جنيهًا، ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.

وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويًّا، وفق عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الرومى اليوم

وتراوحت أسعار الرومى اليوم بين 100 و130 جنيهًا للكيلو فى السوق المحلية، ويتراوح عدد المربّين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى؛ نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود جدًّا ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلوجرامًا.

أسعار البط اليوم

وبدأت أسعار البط اليوم من 100 إلى 120 جنيهًا للكيلو، ووفق تصريحات عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنويًّا.

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الدواجن منير السقا

واستقرت أسعار الدواجن منير السقا عند 60 جنيهًا للدواجن البيضاء، وهبطت الدواجن الساسو إلى 102 جنيه، وبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، وتراوح سعر كيلو البانيه بين 140 و150 جنيهًا – باختلاف المنطقة.

ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.