أسعار الدواجن اليوم 16-4-2022 في مصر

أعلن رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، استقرار أسعار الدواجن اليوم السبت فى السوق المحلية عند 37 و38 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وسجل سعر كيلو الأوراك 44 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو البانيه بين 80 و85 جنيهًا – باختلاف المنطقة، وسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا.

وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقى السعودية والكويت خلال العام الحالي، بعد نجاحها في دخول الإمارات وعمان العام الماضي.

أسعار الدواجن البيضاء

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 41 و43 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

ووفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً، وبلغت أسعار الدواجن الساسو 43 جنيهًا للمستهلك.

ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.

وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

أسعار الرومي اليوم

ودارت أسعار الرومي اليوم حول 50 و60 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وتضم صادرات الثروة الداجنة «الدواجن ومجزئاتها ومصنعات الدواجن مثل الدواجن نصف المطهية والمطهية، والسوسيس والبرجر وغيرها، وكذلك بيض المائدة والبيض المخصب».

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلو جرامًا.

أسعار البط اليوم

واستقرت أسعار البط اليوم عند 55 و60 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه.

ويبلغ عدد البط في مصر نحو 4 ملايين طائر، أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الدواجن منير السقا

وبلغت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا 39 جنيهًا للدواجن البيضاء، وسجلت الساسو 37 جنيهًا، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم

واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم عند 6 و9 جنيهات، وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ودارت أسعار الدجاج البلدى حول 45 و46 جنيهًا للكيلو للمستهلك.