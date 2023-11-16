أسعار الدواجن اليوم 16-11-2023 فى مصر

سجلت 62 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء

ودارت أسعار الدواجن البيضاء حول 68 و70 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بحسب المنطقة، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.

ويسجل حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًّا، وسجل كيلو الأوراك 73 جنيهًا.

أسعار الدواجن منير السقا

وبلغت أسعار الدواجن منير السقا 62 جنيهًا للدواجن البيضاء، وصعدت الدواجن الساسو إلى 87 جنيهًا، وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الرومى اليوم

وتراوحت أسعار الرومى اليوم بين 110 و130 جنيهًا للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلوجرامًا.

أسعار البط اليوم

واستقرت أسعار البط اليوم عند 90 و125 جنيهًا للكيلو، ووفق تصريحات عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنويًّا.

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقى السعودية والكويت خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان العام الماضى.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية بين 26 و27 جنيهًا، ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.

وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.