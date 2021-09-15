اقتصاد وأسواق

أسعار الدواجن اليوم 15-9-2021 فى مصر

الدواجن البيضاء بين 25 و27 جنيهًا للكيلو
أحمد اللاهوني 8:00 ص, الأربعاء, 15 سبتمبر 21 8:00 ص, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

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شهدت أسعار الدواجن اليوم استقرارًا فى السوق المحلية، وسجل كيلو الأوراك 28 جنيهًا، والبانيه 65 جنيهًا، والساسو 45 جنيهًا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وسجلت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير فى 2006 نحو 6.8 مليون دولار.

أسعار الدواجن البيضاء

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 25 و27 جنيهًا للكيلو، وسجل الدجاج البلدى 43 جنيهًا للمستهلك،  ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، حسبما صرح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية لـ «المال».

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أسعار البط اليوم

واستقرت أسعار البط اليوم عند 45 جنيهًا للكيلو، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.

ويسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا.

أسعار الدواجن منير السقا

وبلغت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا 26 جنيهًا للدواجن البيضاء و44 جنيهًا للساسو، وارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

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أسعار الرومى اليوم

وسجلت أسعار الرومى اليوم 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنوياً، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات وزير الزراعة السيد القصير.

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أسعار الكتاكيت اليوم

ودارت أسعار الكتاكيت اليوم حول 7 و9 جنيهات، ويسجل حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات وزير الزراعة السيد القصير. 

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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