أسعار الدواجن اليوم 15-5-2023 فى مصر

استقرت

عند 65 و66 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقى السعودية والكويت خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان العام الماضى.

ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.

أسعار الدواجن البيضاء

ودارت أسعار الدواجن البيضاء حول 70 و71 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بحسب المنطقة، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

ويسجل حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا، وسجل كيلو الأوراك 75 جنيهًا.

أسعار الرومى اليوم

وبدأت أسعار الرومى اليوم من 100 إلى 130 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلو جرامًا.

أسعار الدواجن منير السقا

وبلغت أسعار الدواجن منير السقا 65 جنيهًا للدواجن البيضاء، وهبطت الدواجن الساسو إلى 74 جنيها، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.

وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

أسعار البط اليوم

وتراوحت أسعار البط اليوم بين 100 و120 جنيها للكيلو، وبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، وتراوح سعر كيلو البانيه بين 140 و150 جنيها – باختلاف المنطقة.

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الكتاكيت اليوم

وقفزت أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية إلى 11 و18 جنيها، ووفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.