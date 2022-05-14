أسعار الدواجن اليوم 14-5-2022 فى مصر

استقرت أسعار الدواجن اليوم فى السوق المحلية عند 35 و36 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبدالعزيز السيد، ويسجل حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه.

أسعار الدواجن البيضاء

ودارت أسعار الدواجن البيضاء حول 40 و41 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، ونفذت الحكومة استراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.

وتستهدف الاستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

أسعار الكتاكيت اليوم

واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم عند 9 و12 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الأوراك 43 جنيهًا، ودارت أسعار الدجاج البلدى حول 48 و50 جنيهًا للكيلو للمستهلك، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

ووفق تصريحات عبدالعزيز السيد، فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

أسعار الدواجن منير السقا

واستقرت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا عند 36 جنيهًا للدواجن البيضاء، وسجلت الساسو 43 جنيهًا، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة.

وتضم صادرات الثروة الداجنة «الدواجن ومجزئاتها ومصنعات الدواجن مثل الدواجن نصف المطهية والمطهية، والسوسيس والبرجر وغيرها، وكذلك بيض المائدة والبيض المخصب».

أسعار الرومى اليوم

وتراوحت أسعار الرومى اليوم بين 50 و60 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن، وبلغت أسعار الدواجن الساسو 48 جنيهًا للمستهلك.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلو جرامًا.

أسعار البط اليوم

وتراوحت أسعار البط اليوم بين 55 و60 جنيهًا للكيلو، وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقى السعودية والكويت خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان العام الماضى.

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وتراوح سعر كيلو البانيه بين 85 و90 جنيهًا – باختلاف المنطقة، وسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا.