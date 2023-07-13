أسعار الدواجن اليوم 13-7-2023 فى مصر

هوت لتتراوح بين 63 و64 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد، ويتراوح عدد المربّين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

أسعار الدواجن البيضاء

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء بنحو جنيهين لتدور حول 69 و71 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بحسب المنطقة، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة بالسوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية بين 12 و17 جنيهًا، وبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، وتراوح سعر كيلو البانيه بين 160 و170 جنيهًا- باختلاف المنطقة.

أسعار الدواجن منير السقا

وتراجعت أسعار الدواجن منير السقا بنحو جنيهين لتسجل 63 جنيهًا للدواجن البيضاء، وانخفضت الدواجن الساسو إلى 102 جنيه، ونفّذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.

وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

ووفق تصريحات عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنويًّا.

وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويًّا، وفق عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الرومى اليوم

ودارت أسعار الرومى اليوم حول 100 و130 جنيهًا للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًّا، وبلغ كيلو الأوراك 73 جنيهًا.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود جدًّا ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلوجرامًا.

أسعار البط اليوم

واستقرت أسعار البط اليوم عند 100 و120 جنيهًا للكيلو، وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقي السعودية والكويت، خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان، العام الماضى.

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.