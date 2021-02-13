اقتصاد وأسواق

أسعار الدواجن اليوم 13-2-2021 فى مصر

استقرت أسعار الرومى اليوم عند 50 جنيها للكيلو
أحمد اللاهوني 8:50 ص, السبت, 13 فبراير 21 8:50 ص, السبت, 13 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

انخفضت أسعار الدواجن اليوم فى السوق المحلية، بنحو 3 جنيهات وسجل الساسو 31 جنيهًا، والأوراك 27 جنيهًا، والبانيه 60 جنيهًا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات وزير الزراعة السيد القصير.

أسعار الدواجن البيضاء 

ودارت أسعار الدواجن البيضاء بين 24 و25 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الدجاج البلدى 35 جنيهًا للكيلو، حسبما صرح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية لـ «المال». 

اقرأ أيضا  أسعار الدواجن اليوم 11-2-2021 فى مصر

وبلغت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير فى 2006 نحو 6.8 مليون دولار.

أسعار الرومى اليوم 

واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنوياً، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك.

اقرأ أيضا  الجريدة الرسمية تنشر موافقة المالية على إصدار عملة تذكارية من الفضة فئة 50 جنيهًا

أسعار البط اليوم 

وسجلت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.  

أسعار الكتاكيت اليوم

ودارت أسعار الكتاكيت اليوم حول 2.5 و5 جنيهات، وارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن بنحو 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

اقرأ أيضا  الضرائب تتيح إمكانية إنشاء اسم مستخدم المرتبات والأجور لتقديم تقرير ضريبي

أسعار الدواجن منير السقا

ويسجل حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويقترب عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

ارتفاع سعر النولون بعد زيادة أسعار الطاقة لن يؤثر على الدواجن
أسعار الدواجن
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 13-2-2021 وتراجع عيار 21

عمر سالم 8:41 ص, السبت, 13 فبراير 21

تفاصيل جلسة مزاد 23 فبراير 2021 للبضائع والسيارات المخزنة بجمارك السويس

السيد فؤاد 9:32 م, الجمعة, 12 فبراير 21

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 12-2-2021 وعيار 21 يرتفع بنهاية التعاملات

عمر سالم 6:58 م, الجمعة, 12 فبراير 21

مباحث التموين تضبط 1234 مخالفة خلال 24 ساعة

محمد مجدي 2:39 م, الجمعة, 12 فبراير 21

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 12-2-2021

محمد مجدي 2:00 م, الجمعة, 12 فبراير 21

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-2-2021 وعيار 21 يفقد جنيهين

عمر سالم 1:13 م, الجمعة, 12 فبراير 21