أسعار الدواجن اليوم 12-3-2023 في مصر

هبطت

بنحو 3 جنيهات لتتراوح بين 70 و71 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.

وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

أسعار الدواجن البيضاء

وهوتت أسعار الدواجن البيضاء بنحو 3 جنيهات لتتراوح بين 75 و77 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بحسب المنطقة، وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقى السعودية والكويت خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان العام الماضى.

ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

أسعار الدواجن منير السقا

وتراجعت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا بنحو جنيهين لتسجل 71 جنيهًا للدواجن البيضاء، وانخفضت الساسو بنحو 8 جنيهات لتسجل 104 جنيهات، وبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، وتراوح سعر كيلو البانيه بين 165 و175 جنيها – باختلاف المنطقة.

ووفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية بين 21 و27 جنيها، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.

أسعار الرومى اليوم

واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 95 و120 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلو جرامًا.

ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

أسعار البط اليوم

واستقرت أسعار البط اليوم عند 65 و100 جنيه للكيلو، ويسجل حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا، وتراجع كيلو الأوراك إلى 82 جنيهًا.

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.