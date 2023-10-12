أسعار الدواجن اليوم 12-10-2023 فى مصر

واصلت وفقدت 3 جنيهات لتتراوح بين 67 و69 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد، ويسجل حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًّا، وسجل كيلو الأوراك 75 جنيهًا.

وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن، عبر اقتحام سوقَي السعودية والكويت خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان، العام الماضى.

أسعار الدواجن البيضاء

وهبطت أسعار الدواجن البيضاء إلى 71 و72 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بحسب المنطقة، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراجعت أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية إلى 26 و27 جنيهًا، ويتراوح عدد المربّين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

ووفق تصريحات عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنويًّا.

أسعار الدواجن منير السقا

وهبطت أسعار الدواجن منير السقا إلى 67 جنيهًا للدواجن البيضاء، وسجلت الدواجن الساسو 99 جنيهًا، ونفّذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.

وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر، وإنتاج الأعلاف، ووحدات تدوير المخلفات.

أسعار الرومى اليوم

ودارت أسعار الرومى اليوم حول 110 و130 جنيهًا للكيلو فى السوق المحلية، وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويًّا، وفق عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى؛ نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود جدًّا ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلوجرامًا.

أسعار البط اليوم

وتراوحت أسعار البط اليوم بين 100 و120 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.