أسعار الدواجن اليوم 11-9-2022 في مصر

شهدت أسعار الدواجن اليوم 11 سبتمبر 2022 استقرارا فى السوق المحلية لتتراوح بين 31 و33 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، وتراوح سعر كيلو البانيه بين 85 و90 جنيهًا – باختلاف المنطقة، وبلغ كيلو الأوراك 39 جنيهًا.

ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

أسعار الدواجن البيضاء

وبدأت أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك من 37 إلى 38 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وسجلت أسعار الدواجن الساسو 52 جنيهًا للمستهلك.

ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.

وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

أسعار الدواجن منير السقا

واستقرت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا عند 33 جنيهًا للدواجن البيضاء، وسجلت الساسو 48 جنيهًا، ودارت أسعار الدجاج البلدى حول 55 و56 جنيهًا للكيلو للمستهلك، ويسجل حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا.

وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقى السعودية والكويت خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان العام الماضى.

أسعار الرومى اليوم

وتراوحت أسعار الرومى اليوم بين 55 و65 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ووفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلو جرامًا.

أسعار البط اليوم

كما استقرت أسعار البط اليوم عند 50 و65 جنيهًا للكيلو، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 6 و10 جنيهات، وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.