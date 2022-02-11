اقتصاد وأسواق

أسعار الدواجن اليوم 11-2-2022 في مصر

كيلو الرومى بين 50 و65 جنيها
أحمد اللاهوني 8:00 ص, الجمعة, 11 فبراير 22 8:00 ص, الجمعة, 11 فبراير 22

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أعلن رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبدالعزيز السيد ارتفاع أسعار الدواجن اليوم فى السوق المحلية بنحو جنيه لتتراوح بين 31 و32 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، ودارت أسعار الدجاج البلدى حول 42 و44 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا.

أسعار الدواجن البيضاء

وزادت أسعار الدواجن البيضاء إلى 35 و36 جنيهًا للكيلو، باختلاف المنطقة، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن. 

وتضم صادرات الثروة الداجنة «الدواجن ومجزئاتها ومصنعات الدواجن مثل الدواجن نصف المطهية والمطهية، والسوسيس والبرجر وغيرها، وكذلك بيض المائدة والبيض المخصب».

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أسعار الرومى اليوم

ودارت أسعار الرومى اليوم حول 50 و65 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.

وتستهدف الاستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلو جرامًا.

أسعار البط اليوم

واستقرت أسعار البط اليوم عند 55 و60 جنيهًا للكيلو، وبلغت أسعار الدواجن الساسو 43 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو البانيه بين 73 و75 جنيهًا فى السوق المحلية.

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وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وسجل سعر كيلو الأوراك 37 جنيهًا.

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقى السعودية والكويت خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان العام الماضى.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 11 و13 جنيها، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا.

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أسعار الدواجن منير السقا

وصعدت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا إلى 32 جنيهًا للدواجن البيضاء، فيما استقرت أسعار الساسو عند 38 جنيهًا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

 ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه.  

وبحسب تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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