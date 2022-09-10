أسعار الدواجن اليوم 10-9-2022 فى مصر

استقرت أسعار الدواجن اليوم 10 سبتمبر 2022 فى السوق المحلية عند 31 و33 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وسجلت أسعار الدواجن الساسو 52 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن البيضاء

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك بين 37 و38 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، ونفذت الحكومة استراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.

وتستهدف الاستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

ودارت أسعار الدجاج البلدى حول 55 و56 جنيهًا للكيلو للمستهلك، ويسجل حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا.

أسعار الدواجن منير السقا

وبلغت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا 33 جنيهًا للدواجن البيضاء، وسجلت الساسو 48 جنيهًا، ووفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

أسعار الرومى اليوم

ودارت أسعار الرومى اليوم حول 55 إلى 65 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلو جرامًا.

وسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، وتراوح سعر كيلو البانيه بين 85 و90 جنيهًا – باختلاف المنطقة، وبلغ كيلو الأوراك 39 جنيهًا.

وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار البط اليوم

وبدأت أسعار البط اليوم من 50 إلى 65 جنيهًا للكيلو، وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقى السعودية والكويت خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان العام الماضى.

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الكتاكيت اليوم

واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم عند 6 و10 جنيهات، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الدواجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.